Usa: l'ultimo messaggio killer di Nashville, penso di morire

(ANSA) - NEW YORK, 28 MAR - "Questa è praticamente una nota di addio. Oggi prevedo di morire. Probabilmente sentirai di me dopo che sarò morta". E' il messaggio inviata da Audrey Hale, la killer di Nashville, alla sua ex compagna di basket Averianna Patton alle 9.57 del mattino, pochi minuti prima di entrare nella scuola e aprire il fuoco. "Questo è il mio ultimo saluto, ti voglio bene. Ci vedremo ancora in un'altra vita", ha aggiunto Hale, secondo quanto riportato dai media americani. (ANSA).