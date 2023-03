Frana dopo forti piogge in Ecuador, 7 morti e 46 dispersi

(ANSA) - ALAUSI, 27 MAR - Sono in corso da domenica sera i soccorsi in Ecuador, dove mesi di forti piogge hanno causato uno smottamento che ha lasciato 7 morti e 46 dispersi.

La colata di fango è avvenuta nella tarda notte di domenica nel villaggio di Alausi nella provincia di Chimborazo, circa 300 chilometri a sud della capitale. Il segretariato per le comunicazioni del governo ha rivisto il bilancio iniziale di 16 vittime.

Il presidente dell'Ecuador Guillermo Lasso ha dichiarato su Twitter che i vigili del fuoco delle zone limitrofe sono stati portati d'urgenza nel villaggio di "per assistere i cittadini colpiti". Il governo ha affermato di aver mobilitato la polizia nazionale, le forze armate, il ministero della salute e la Croce Rossa per aiutare con i soccorsi.

"Abbiamo attivato alloggi temporanei per coloro che hanno perso la casa", afferma un comunicato del governo.

Dall'inizio dell'anno, le forti piogge in Ecuador hanno causato la morte di 22 persone, distrutto 72 case e danneggiato altre 6.900. (ANSA).