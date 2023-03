Anpi presenta denuncia contro gli atti antisemiti del derby

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Il presidente dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo, ha depositato la denuncia-querela al tribunale penale di Roma "nei confronti di tutti i soggetti che in data 19 marzo 2023 si trovavano nella Curva Nord dello Stadio Olimpico di Roma e che hanno preso parte ai cori antisemiti, dei quali si chiede l'identificazione, per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa di cui all'articolo 604-bis del codice penale e per tutti i reati che l'Autorità Giudiziaria vorrà ravvisare nei fatti esposti".

Quel giorno, ricorda l'associazione dei partigiani, "si rinnovarono in quattro differenti momenti i cori contro gli ebrei con l'aggiunta di un sedicente tifoso con la maglietta con la scritta Hitlerson. Era l'ennesima prova di una condotta dal chiaro tenore nazista e fascista, oltre che antisemita, essendo stata preceduta da altri episodi di analoga gravità. Spetta ora alla magistratura assumere provvedimenti esemplari". (ANSA).