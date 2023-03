Dagli Oscar a Cannes, tempo di voci con Italia al top

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Alla vigilia degli Oscar, dove ben 21 nomination riguardano film che hanno avuto la premiere mondiale sulla Croisette, tra cui il corto di Alice Rohrwacher Le Pupille, è già tempo di rumors sulla selezione del festival di Cannes 2023 (16-27 maggio) presieduto dalla Palma d'oro Ruben Ostlund. E sono voci che puntano anche sull'Italia considerando che tre pupilli del direttore Thierry Fremaux hanno film in post produzione, motivo per cui Screen Daily titola 'l'anno dell'Italia' come pure Deadline. Si tratta di Alice Rohrwacher con La Chimera, Nanni Moretti con Il sol dell'avvenire, Matteo Garrone con l'attualissimo Io Capitano sul viaggio di due migranti e poi ancora Marco Bellocchio con La Conversione e Finalmente l'Alba di Saverio Costanzo, che segue un'aspirante attrice (Rebecca Antonaci) nel corso di un'unica notte a Cinecittà e nel cast ha Lily James e Willem Dafoe.

Killers of the Flower Moon l'atteso nuovo film di Martin Scorsese con il terzetto da urlo Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser è uno dei più sicuri considerando che pur essendo un'uscita Apple Tv avrà una uscita al cinema. Seguendo le formidabili orme di Top Gun: Maverick con Tom Cruise, sulla Croisette quest'anno potrebbe arrivare Harrison Ford per Indiana Jones e il quadrante del destino. Più che ipotesi Asteroid City di Wes Anderson e Jeanne du Barry della francese Maiwenn con Johnny Depp al ritorno come attore (è Luigi XV) dopo tutte le beghe processuali con l'ex moglie Amber Heard. Un habituè di Cannes è anche Pedro Almodovar che ha ultimato un western queer in forma di corto con Ethan Hawke e Pedro Pascal, pistoleri in pensione.

Non c'è neanche da sottolineare l'arrivo più che probabile di Ken Loach, il maestro del cinema inglese, 86 anni, due Palme d'oro e 16 film tutti lanciati da Cannes: The Old Oak è (deve!) essere sicuro. E sarebbe un colpo formidabile per Cannes avere l'ultimo film del gigante dell'animazione Hayao Miyazaki, 82 anni, che ha terminato How Do You Live. Ipotesi Cannes per il ritorno di Sofia Coppola con Priscilla e per Napoleone di Ridley Scott con l'imperatore Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby imperatrice Josephine. (ANSA).