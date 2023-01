Attentato Gerusalemme, polizia arresta 42 persone

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 GEN - Almeno 42 persone sono state arrestate dalla polizia in seguito all'attentato terroristico di ieri sera davanti ad una sinagoga di Gerusalemme. Lo ha reso noto la polizia spiegando che gli arrestati - fra cui membri della famiglia dell'attentatore - sono tutti residenti del quartiere di a-Tur, a Gerusalemme est.

L'esercito e la polizia, in conseguenza dell'attentato in cui sono rimasti uccisi sette civili israeliani, hanno elevato lo stato di allerta in tutto il Paese, con ulteriori spiegamenti di forze in Cisgiordania ed il presidio di luoghi pubblici in Israele.

Un minuto di silenzio, in memoria delle vittime dell'attentato terroristico di Gerusalemme, aprirà stasera la protesta anti governo di Benyamin Netanyahu lungo la via Kaplan a Tel Aviv. Lo hanno deciso gli organizzatori della manifestazione confermando, per le 19 di stasera (ora locale), l'appuntamento che la settimana scorsa ha visto la partecipazione di 130mila persone. "L'attacco omicida di Gerusalemme spezza il cuore", hanno detto aggiungendo di "condividere il dolore delle famiglie degli uccisi" e augurando " la guarigione dei feriti". (ANSAmed).