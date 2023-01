Benzina: Urso, ci sono i margini per migliorare il decreto

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "C'è sempre margine per migliorare, non conosco decreti che non siano stati migliorati in Parlamento". Lo afferma all'ANSA il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, a margine di un'audizione al Senato su eventuali richieste avanzate dai gestori in questo momento riuniti al tavolo al Mimit. Il tavolo è in corso, spiega il ministro, "immagino che loro faranno richieste sul decreto. Lo capisco, vedremo quali sono. Il governo è sempre pronto, se le richieste fossero in linea con gli obiettivi di aumentare la trasparenza, l'efficacia dei controlli e quindi l'argine a ogni speculazione.

Poi c'è anche il Parlamento che può intervenire". (ANSA).