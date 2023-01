Valanga val Gardena, deceduto il maresciallo travolto

(ANSA) - BOLZANO, 13 GEN - E' deceduto all'ospedale di Bolzano il maresciallo dei carabinieri Giovanni Andriano, 49 anni, travolto martedì da una valanga in val Gardena. La notizia è stata confermata all'ANSA dall'Azienda sanitaria.

L'istruttore del centro di addestramento alpino era con due carabinieri in val de Chedul, quando è stato travolto da una slavina. Quando è stato liberato, sotto tre metri di neve, la sua temperatura corporea era ormai scesa a 25 gradi. Il medico d'urgenza è riuscito a rianimarlo sul posto. In gravissime condizioni il 49enne è stato trasportato all'ospedale di Bolzano, dove ora è deceduto. (ANSA).