Pichetto, price cap su rinnovabili a 180 euro il Mw

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Noi avremo un price cap nazionale delle rinnovabili, nel senso mettere un tetto di 180 euro ad mw per energia proveniente da rinnovabili, come fotovoltaico ed eolico". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto alla trasmissione Restart di Rai2 spiegando che "se il prezzo superasse i 180 euro a Mw sarebbe lo Stato che si incamera la parte differenziale. Sarebbe una norma di entrata.

Naturalmente cerchiamo di costruire bene la norma per evitare spot e basta". Sul valore elevato della soglia Pichetto ha spiegato che il settore "non è da penalizzare, ma bisogna evitare la speculazione che peserebbe sulle famiglie" (ANSA).