Sicilia: Musumeci, mi si dica presto se non sono io il candidato

(ANSA) - PALERMO, 23 GIU - "Spero mi si dica presto se non dovessi essere io il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Siciliana e che si giunga presto alla verità.

Forse, però, se qualcuno dicesse la verità, il centrodestra pregiudicherebbe la sua vittoria". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in mattinata, durante la conferenza stampa a Palazzo d'Orlèans a Palermo, nella quale il governatore ha annunciato di essere disposto a fare un passo indietro rispetto alla sua ricandidatura alla presidenza se non ci sarà sul suo nome unità nel centrodestra. (ANSA).