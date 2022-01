Ucraina, Usa hanno messo in stato di allerta 8.500 militari

(ANSA) - WASHINGTON, 24 GEN - Gli Stati Uniti hanno messo 8.500 soldati in stato di allerta per la crisi ucraina. Lo ha annunciato il portavoce del Pentagono John Kirby, precisando che "è molto chiaro che i russi non hanno alcuna intenzione ora di ridurre le tensioni" sull'Ucraina. (ANSA).