Bollette: Salvini, oggi parlo con Draghi, serve qualche miliardo

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Il leader della Lega Matteo Salvini parlerà oggi con il premier Mario Draghi sul tema delle bollette di luce e gas. Lo ha detto lo stesso leader della Lega a margine di una iniziativa elettorale al Villaggio Olimpico, a Roma, a sostegno della candidatura di Simonetta Matone per le suppletive di domenica prossima.

"Sono contento - ha detto Salvini - perché ieri il ministro Cingolani ha annunciato entro gennaio un decreto importante a sostegno di imprese e famiglie. Eravamo da soli fino a qualche giorno fa a invocare un decreto per stoppare il caro bollette; adesso il governo ci segue ed è importante mettere sul tavolo alcuni miliardi, perché ci sono imprese ferme, operai in cassa integrazione, famiglie al buio e al freddo".

"Dunque - ha proseguito - occorre aumentare l'estrazione del gas, aumentare i termovalorizzatori ad uso energia, tornare alla ricerca sul nucleare e aumentare le tasse a chi ha guadagnato miliardi sul caro luce e gas. Questa è l'emergenza, oggi parlerò con il premier Draghi, entro gennaio il governo deve approvare un decreto", ha concluso Salvini. (ANSA).