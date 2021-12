Quirinale:Letta, largo sostegno per presidente,anche Meloni

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "A gennaio ne discuteremo ma secondo me in questa situazione è bene che il presidente venga eletto con una larga maggioranza o largo sostegno perchè sarebbe contradditorio che venga eletto da una maggioranza stretta mentre il governo è sostenuto dalla maggioranze più larga della storia repubblicana". Così il segretario Pd Enrico Letta a Corriere.it. Anche Giorgia Meloni dovrebbe essere coinvolta nella scelta del prossimo presidente?" Sì - ha risposto Letta - serve una maggioranza larga, è positivo comprendere l'opposizione ma non ne abbiamo parlato (con Meloni, nrd)".

