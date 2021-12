Caso Peng, Federazione mondiale tennis non boicotterà Cina

(ANSA) - PECHINO, 06 DIC - L'International Tennis Federation non annullerà tornei in Cina sui timori della sorte della star locale Peng Shuai perché non vuole "punire 1,4 miliardi di persone". L'Itf, l'organo di governo mondiale del tennis, ha affrontato le pressioni per seguire la Wta sullo stop alle attività in Cina per il rifiuto di Pechino di dare assicurazioni su Peng, che aveva denunciato sui social gli abusi subiti dall'ex vicepremier Zhang Gaoli. Il presidente dell'Itf, David Haggerty, ha detto a Bbc Sport che le accuse dovevano essere esaminate, ma che la federazione non avrebbe seguito l'associazione del tennis professionistico femminile mondiale.

(ANSA).