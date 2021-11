Tenta impedire rapina, grave carabiniere accoltellato

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Sono gravi le condizioni del carabiniere ferito nel tentativo di sventare una rapina in farmacia a Torino. Il brigadiere, in servizio presso la compagnia Oltre Dora, è stato colpito da due coltellate al torace, una delle quali avrebbe interessato un polmone, e da un altro fendente a una gamba. Ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco, dove è giunto il comandante provinciale, generale Claudio Lunardo, è intubato. Ancora da chiarire quanto accaduto. Di certo c'è soltanto che era in farmacia per acquistare dei medicinali, libero dal servizio, e si è trovato di fronte due rapinatori travisati, che dopo l'aggressione sono fuggiti.

"È un fatto gravissimo. Chiederò al comandante provinciale dell'Arma aggiornamenti sulla salute dell'eroico carabiniere, intervenuto con grande spirito di servizio anche se non operativo. Un grande ringraziamento all'Arma dei Carabinieri è mi auguro che il brigadiere possa rimettersi presto", dice il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "Esprimo la piena solidarietà all'Arma dei Carabinieri e la mia profonda vicinanza al brigadiere ferito", aggiunge il primo cittadino. (ANSA).