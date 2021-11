Tv: Gomorra 5, tra Genny e Ciro la resa dei conti finale

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Nessuno sconto, inseguimenti, sparatorie, rese dei conti e ovviamente il faccia a faccia tra i due protagonisti, Ciro Di Marzio (Marco d'Amore) e Genny Savastano (Gennaro Esposito) come raccontano gli stessi protagonisti: in cinque stagioni sono stati complici, avversari, uno credeva di aver ucciso l'altro che invece è vivo si era rifugiato a Riga. E allora tutti gli equilibri saltano ancora una volta. L'attesa è finita: Gomorra 5, la serie Sky Original prodotta da Cattleya con Beta Film e diretta da Marco D'Amore (i primi 5 episodi e il 9) e Claudio Cupellini (6, 7, 8 e 10), sbarca su Sky Atlantic e su Now dal 19 novembre. Nata da un'idea di Roberto Saviano e tratta dal suo romanzo, venduta in più di 190 paesi, Gomorra ha raccontato il male senza riscatto.

Ciro è vivo, a Riga. È stato Don Aniello a mandarcelo, dopo averlo salvato quella notte in mezzo al Golfo. Napoli ora è senza un re e solo nuove guerre e nuovo sangue sanciranno chi si siederà di nuovo sul trono. D'Amore ha firmato anche la regia del film di successo L'Immortale che fa da ponte narrativo tra la quarta e la quinta stagione e sottolinea con Esposito: "Ciro e Genny sono cresciuti e cambiati in questi anni. Questa stagione è un unico grande capitolo, mette insieme i sentimenti di amore e odio, amicizia e rivalità, ma anche i sensi di colpa tra questi questi due grandi protagonisti che tornano a incontrarsi. Si va verso una chiusura, verso una resa dei conti". Con loro tornano anche anche Ivana Lotito, che è Azzurra, e Arturo Muselli nel ruolo di Enzo Sangue Blu, l'ex re di Forcella. Ma ci sono anche diversi nuovi ingressi nel cast: Domenico "Mimmo" Borrelli è Don Angelo detto 'O Maestrale, il feroce boss di Ponticelli che si rivelerà fondamentale per la guerra di Genny contro i Levante e per permettergli di riprendersi Secondigliano. Tania Garribba è Donna Luciana, la moglie di 'O Maestrale, donna dal carattere feroce al pari del marito e dall'intelligenza astuta e raffinata, con Carmine Paternoster e Nunzia Schiano a interpretare rispettivamente Vincenzo Garignano detto 'O Galantommo, anziano boss di un paese alle pendici del Vesuvio, e Nunzia, sua moglie. (ANSA).