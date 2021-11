Dl fisco: Guerra,serve intervento per 'sistemare' patent box

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Potrebbero arrivare correttivi al patent box, dopo la revisione del meccanismo incentivante inserita nel decreto fiscale. Lo ha detto la sottosegretaria all'Economia, Maria Cecilia Guerra, parlando al videoforum di ItaliaOggi 'Il cantiere delle riforme del Governo Draghi'. "Per quanto riguarda il patent box - ha affermato - c'è sicuramente una necessità di intervento per sistemare meglio la formulazione della norma sulla quale sono stati rilevati alcuni inconvenienti tecnici".

La norma del dl, con cui la detassazione sul reddito è stata trasformata in una deduzione dei costi, incompatibile con il credito di imposta per ricerca e sviluppo è stata aspramente criticata dal mondo delle imprese, in particolare dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. (ANSA).