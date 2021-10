Manovra: sindacati, nessuna convocazione, confronto sia serio

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Sulla legge di Bilancio "ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna convocazione dal Governo. Prima dell'approvazione è necessario invece instaurare un confronto serio e non intermittente con le parti sociali". Lo dichiarano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, e delle categorie dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, Ivan Pedretti, Piero Ragazzini e Carmelo Barbagallo, facendo inoltre sapere che il 17 novembre a Roma si terranno gli attivi unitari.

Tra i temi al centro dell'attenzione dei sindacati in vista della manovra, i capitoli pensioni, sanità e fisco per la riduzione delle tasse su lavoratori e pensionati. In particolare, per quanto riguarda la previdenza, i sindacati rilanciano "l'esigenza di una riforma complessiva della legge Fornero, che affronti i bisogni di giovani, donne, lavoratori e pensionati". Per i pensionati, evidenziano inoltre la necessità di misure che "tutelino in modo più efficace il potere d'acquisto, a partire dall'ampliamento della platea dei beneficiari della quattordicesima con l'incremento dell'importo per chi già la riceve, e dall'adozione di un meccanismo più equo di rivalutazione". (ANSA).