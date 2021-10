Vasco Rossi, a ruba i biglietti per le nuove date

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Mentre 'Siamo qui', il nuovo singolo di Vasco Rossi on air e online da tre giorni, è già una hit, vanno a ruba i biglietti per le nuove date del tour Vasco Live '22: dopo Trento che ospiterà la prima, anche le cinque nuove date, rese note pochi giorni fa, e messe in vendita dal 13 ottobre, Napoli, Bari, Ancona, Messina e Torino, si avvicinano rapidamente al sold out.

Attualmente è di 580.000 il totale dei biglietti venduti, inclusi quelli per le date riprogrammate al 2022 con biglietti già acquistati e ancora validi, di Milano, Firenze, Imola e Roma, queste quattro sold out. In tutto sono 11 le date del Vasco Live Tour '22, partono da Trento e attraversano tutta l'Italia, tutti stadi dal 20 maggio al 30 giugno 2022. "Cosa succederà...non me lo riesco a immaginare. Io non sto nella pelle, sarà come minimo un'esplosione di emozioni, io non vedo l'ora di rivederli e di riabbracciarli. Tutti", dice Vasco.

Inoltre dal 20 ottobre arriva il video di "Siamo qui". Clip d'autore, entra nel racconto che Vasco sta costruendo con il regista Pepsy Romanoff dal primo video. In "Siamo qui" Vasco ha un alter ego femminile, l'attrice Alice Pagani, che attraverso simboli, gesti e atmosfere e, soprattutto, le espressioni del volto, rappresenta la notte, la parte oscura e onirica. Il sogno che, nella realtà, diventa un enigma, un brivido che vola via, tutto un equilibrio sopra la follia… Il video è girato in Puglia, a Spinazzola, in alta Murgia.

Questo il calendario completo del tour 2022: 20 maggio Trento - Trentino Music Arena; 24 maggio Milano - Ippodromo Milano Trenno, sold out; 28 maggio Imola - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, sold out; 3 giugno Firenze - Visarno Arena, sold out, 7 giugno Napoli - Stadio Diego Armando Maradona; 11 giugno Roma - Circo Massimo, sold out; 12 giugno Roma - Circo Massimo, sold out; 17 giugno Messina - Stadio San Filippo; 22 giugno Bari - Stadio San Nicola; 26 giugno Ancona - Stadio Del Conero; 30 giugno Torino - Stadio Olimpico. (ANSA).