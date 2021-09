++ Vaccini: Speranza, 73,5% vaccinati,realistico80% a settembre

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Siamo convinti, come Governo, che il vaccino sia l'arma fondamentale. Puntiamo tutte le energie per aumentare il numero delle persone vaccinate, percentuale che è già molto alta. Siamo ormai al 73,5% di persone vaccinabili che hanno già avuto due dosi e lavoriamo a raggiungere l'obiettivo dell'80% a fine settembre. Ci sembra un obiettivo realistico e alla portata. Faremo tutto il necessario per raggiungerlo". Così il ministro della Salute Speranza, durante la presentazione del "Libro blu 2020" dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

