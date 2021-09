Giustizia: Ac, 1700 emendamenti in commissione su riforma

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "Alternativa C'è ha presentato in commissione Giustizia 1700 emendamenti alla Riforma Cartabia, alcune proposte di modifica sono firmate anche da altri ex M5S".

E' quanto si apprende in una nota del gruppo dove viene ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti scade oggi alle 15.

"L'obiettivo è quello di costringere la maggioranza a modificare questa riforma iniqua - spiega Mattia Crucioli, primo firmatario di molti dei 1700 emendamenti - che grazie all'improcedibilità nel giudizio crea una sorta di impunità per tanti imputati, anche accusati di reati gravissimi; per quelli di mafia, ad esempio, scaduto il termine sarà possibile una proroga esclusivamente per i processi "particolarmente complessi", mentre per tutti gli altri che non finiranno nei ristretti termini previsti ci sarà l'impunità. Per i reati ambientali e per tantissimi altri, invece, è anche peggio perché non è prevista alcuna proroga: questa maggioranza si riempie la bocca parlando di ambiente, ma poi crea l'improcedibilità su quei reati". Tanti gli argomenti toccati dagli emendamenti, prosegue la nota, come "quello delle Procure che dovranno agire sotto indicazione della politica - aggiunge Crucioli - che potrà scegliere sostanzialmente su quali reati consentire prioritariamente le indagini, e su quali chiudere un occhio, mentre la Costituzione oggi impone che siano tutti perseguiti".

