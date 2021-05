Covid: 'lavora da Bali', il programma per rilanciare l'isola

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Il governo dell'Indonesia ha presentato il programma 'Work From Bali' ('Lavora da Bali') per rilanciare l'economia dell'isola devastata dalla pandemia di coronavirus. Lo riferisce Bloomberg.

L'iniziativa sarà riservata ai dipendenti pubblici e inizierà a Nusa Dua, un tempo sede di importanti conferenze internazionali tra cui il vertice per la Cooperazione economica Asia-Pacifico nel 2013 "Speriamo che con l'arrivo dei dipendenti del governo e delle aziende pubbliche gli ingranaggi dell'economia di Bali ricominceranno a muoversi", si sottolinea in una nota del ministero per gli Affari marittimi e gli investimenti.

Bali, la cui economia dipende totalmente dal turismo, è stata tra le province più colpite dall'Indonesia poiché la chiusura dei confini ha lasciato vuoti i suoi hotel e le sue spiagge. Il suo Pil è diminuito del 9,9% nel primo trimestre rispetto a un anno fa, dopo una contrazione del 9,3% per tutto il 2020. L'isola ha accolto solo 25 stranieri da gennaio a marzo, rispetto a 1,1 milioni nello stesso periodo dello scorso anno. (ANSA).