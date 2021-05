Malagò rieletto presidente Coni

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Giovanni Malagò è stato rieletto presidente del Coni, durante il Consiglio Nazionale Elettivo del Coni in corso a Milano.

Con un lungo applauso il Consiglio Nazionale del Coni ha accolto la rielezione di Giovanni Malagò. Il numero uno uscente ha ricevuto 55 voti, con 13 voti a Di Rocco e 1 a Belluti, con una scheda bianca e una scheda nulla. "Gli faccio i migliori auguri e ringrazio Di Rocco e Belluti per il contributo che hanno dato.

Non solo sono persone di sport, ma è stata una competizione civile e corretta", le parole di Franco Carraro, che presiede il Consiglio. (ANSA).