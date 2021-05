Lombardia: 71 mln per la montagna. Salvini,da parole a fatti

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - In arrivo 700 milioni per la montagna, grazie al Decreto Sostegni in fase di conversione alla Camera, a cui dovrebbero aggiungersene altri 100 con il Decreto Sostegni Bis. lo rende noto la Lega che in una nota esprime grande soddisfazione "per un risultato promesso dal leader Matteo Salvini e diventato realtà anche grazie all'impegno dei ministri a partire dal responsabile del Turismo Massimo Garavaglia".

"In particolare - prosegue la nota - almeno 71 milioni saranno destinati alla Lombardia. In attesa che i tecnici dei ministeri formalizzino lo stanziamento, l'aspettativa è di 41 milioni per sostenere gli impianti di risalita, più altri 6 per maestri di sci e scuole di sci, più altri 24 milioni per le imprese turistiche danneggiate dai divieti.

"I milioni in arrivo per la montagna - commenta il segretario Matteo Salvini - spiegano una volta di più perché abbiamo deciso di entrare nel governo Draghi. Basta con le complicazioni dei codici Ateco, con i ritardi e con le inefficienze: ora arrivano soldi veri, che si accompagnano alle riaperture fatte con buonsenso. La Lega non molla, per la Lombardia e il resto d'Italia. Dalle parole ai fatti". (ANSA).