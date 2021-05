Sindacati-governo al lavoro per 'Patto per l'istruzione'

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Arrivare ad un 'Patto per l'istruzione e la formazione', da condividere e sottoscrivere con il Governo: è l'obiettivo dei sindacati che hanno incontrato il Ministro della Istruzione Patrizio Bianchi. Alla stesura del Patto, a quanto apprende l'ANSA, si lavorerà anche domani mattina dalle 8,30 e probabilmente anche nel fine settimana. "Occorre indicare come obiettivo prioritario quello di garantire, dal 1 settembre, attraverso la copertura dei posti vacanti, il regolare avvio dell'anno scolastico. Vanno individuate nell'immediato soluzioni in materia di reclutamento del personale scolastico" ha detto il segretario Cisl Luigi Sbarra. (ANSA).