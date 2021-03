Alitalia: commissari convocano sindacati mercoledì 10

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - I commissari di Alitalia hanno convocato i sindacati per mercoledì 10 marzo. All'incontro, in programma alle 16 a Fiumicino, parteciperanno Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo. Si tratta del primo incontro con i due nuovi commissari, Daniele Santosuosso e Gabriele Fava, nominati nei giorni scorsi per affiancare Giuseppe Leogrande. (ANSA).