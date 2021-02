Migranti: Draghi, cruciale politica europea di rimpatri

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Altra sfida sarà il negoziato sul nuovo Patto per le migrazioni e l'asilo, nel quale perseguiremo un deciso rafforzamento dell'equilibrio tra responsabilità dei Paesi di primo ingresso e solidarietà effettiva. Cruciale sarà anche la costruzione di una politica europea dei rimpatri dei non aventi diritto alla protezione internazionale, accanto al pieno rispetto dei diritti dei rifugiati".Lo ha detto il premier Mario Draghi nel discorso programmatico per la fiducia al Senato. (ANSA).