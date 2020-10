Usa, la Barrett giura: è un privilegio

(ANSA) - WASHINGTON, 27 OTT - La giudice Amy Coney Barrett ha giurato nel corso di una cerimonia alla Casa Bianca. Ora è a tutti gli effetti una componente della Corte suprema Usa.

"E' un privilegio essere stata chiamata a servire il mio Paese", sono state le sue prime parole dopo il giuramento.

"Ricoprirò il mio incarico in maniera indipendente dalla politica e dalle mie preferenze", ha aggiunto la Barrett.

"Questo è un giorno storico per l'America", ha detto Donald Trump durante la cerimonia. "Saluto la prima mamma di bambini in età scolastica a diventare giudice della Corte suprema", ha sottolineato il presidente Usa.

Stavolta tutti con le mascherina e rispetto del distanziamento sul prato davanti la Casa Bianca. Diversamente era andata durante la cerimonia per nomina di Barrett, divenuta un evento superdiffusore del contagio da Covid-19, con decine di persone in seguito risultate positive compreso Trump.