Bce:Panetta,rischi di concentrazione in pagamenti digitali

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - La Bce e le autorità europee terranno alta la guardia sui rischi di una eccessiva concentrazione, nelle mani di pochi soggetti, del mercato dei pagamenti digitali (online e di carte), ora dominati da pochi soggetti come Paypal, Visa e Mastercard, con un ulteriore pericolo in vista dall'arrivo delle bigh tech (Amazon, Apple, Alphabet, Facebook e Microsoft ndr). Lo afferma il componente del board della Bce Fabio Panetta a un evento online secondo cui l'Eurosistema deve "facilitare l'ingresso nel mercato e la diversità nella fornitura di servizi di pagamento, in particolare di soggetti europei" in modo da "aumentare la concorrenza in tutti i segmenti della catena di valore". (ANSA).