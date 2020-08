Uragani: Isaias, allarme tornado su Ny e Philadelphia

(ANSA) - WASHINGTON, 04 AGO - Allarme tornado per diverse citta' della costa nordorientale americana, comprese New York e Philadelphia, sino alle 16 locali (le 22 in Italia), per il passaggio di Isaias, l'uragano declassato a tempesta tropicale che ha toccato terra nella notte in North Carolina. L'allarme riguarda oltre 30 milioni di persone. (ANSA).