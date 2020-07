Venezuela: Maduro conferma Padrino López alla Difesa

(ANSA) - CARACAS, 8 LUG - Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha annunciato la conferma del generale Vladimir Padrino López quale ministro della Difesa, e dell'ammiraglio Remigio Ceballos quale responsabile del Comando strategico operativo della Forza armata bolivariana (CeoFanb), decidendo invece un avvicendamento per i capi delle tre armi delle Forze armate. In un discorso dal Fuerte Tiuna rilanciato dalla tv di Stato, Maduro ha detto di aver deciso, "come al solito, una conferma parziale e un rinnovamento parziale della squadra straordinaria di leader che guidano gli alti vertici militari". I cambiamenti riguardano la nomina del generale Domingo Hernández Lares alla testa dell'esercito, dell'ammiraglio William Serantes Pinto al vertice della Marina, e del generale José Rafael Silva Aponte alla guida dell'Aviazione. Nuovo anche il capo di Stato maggiore della CeoFanb, che è il generale Pedro Juliac, mentre alla direzione della Guardia nazionale bolivariana è stato confermato il generale Fabio Zavarce Pabón, e a quella della Milizia bolivariana, il generale Manuel Bernal Martínez. Maduro ha infine ringraziato "lo Stato maggiore superiore della Forza armata bolivariana (Fanb) perché ha svolto un ruolo perfetto per la pace, la sovranità e la stabilità del Paese. Ha vinto la battaglia contro l'imperialismo feroce che ha cospirato per dividere la Fanb e l'abbiamo sconfitto".(ANSA).