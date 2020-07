C.destra:Meloni, in piazza per dar voce a italiani esaspeati

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Sabato prossimo, ore 10.00, saremo a Piazza del Popolo (Roma) per dare voce a milioni di italiani esasperati da questo governo di incapaci e anti-italiani.

L'Italia ha bisogno di un governo di patrioti che aiuti la nostra Nazione a rialzarsi e a pensare in grande. Sarà inoltre possibile firmare, in tutte le maggiori piazze italiane, la petizione di Fratelli d'Italia per chiedere elezioni subito.

Potete firmare anche online". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, aggiungendo il link per sottoscrivere online la petizione. (ANSA).