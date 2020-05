Petrolio: in calo a 33,2 dollari al barile

(ANSA) - WASHINGTON, 29 MAG - Quotazioni del petrolio in calo sul mercato after hour di New York, sulla scia delle incertezze provocate dalle rinnovate tensioni tra Usa e Cina. Il greggio Wti cede l'1,45% a 33,22 dollari al barile mentre il Brent perde lo 0,99% e torna sotto i 35 dollari a 34,94 dollari al barile (ANSA).