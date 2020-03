Corea Nord: testato lanciatore di razzi

(ANSA) - PECHINO, 30 MAR - La Corea del Nord ha annunciato di aver testato un grande lanciatore multiplo di razzi dalla costa orientale verso il Mar del Giappone: lo riferisce l'agenzia ufficiale Kcna, all'indomani del lancio di quelli che i militari di Seul hanno individuato come missili balistici a corto raggio.

Ri Pyong-chol, componente del Politburo e vicepresidente del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori, ha guidato i test, mentre contrariamente alle altre tre iniziative simili tenute a marzo, il leader Kim Jong-un non vi avrebbe preso parte.

I vettori hanno coperto una gittata di 230 km e un'altitudine massima di circa 30 km. "In una situazione in cui il mondo sta avendo difficoltà con la pandemia del Covid-19, si tratta di atti militari inappropriati", ha commentato il Comando di stato maggiore congiunto sudcoreano.