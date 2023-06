L'Ue a Snapchat, 'il web sia più sicuro anche per i giovani'

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Prosegue in questi giorni la girandola di incontri del commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, con i vertici delle major del tech statunitensi, in vista dell'entrata in vigore degli obblighi del Digital Services Act, il prossimo 25 agosto. Rientrato dalla sua missione nella Silicon Valley - dove ha incontrato tra gli altri Elon Musk e Mark Zuckerberg -, Breton ha ricevuto a Bruxelles il ceo di Snapchat, Evan Spiegel. L'incontro è stato "costruttivo", ha riferito in un tweet il politico francese, sottolineando che "la legge Ue sui servizi digitali porterà un Internet più sicuro per tutti, compresi gli utenti più giovani". (ANSA).