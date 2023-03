Matteo Berrettini ha pubblicato un post Instagram dedicato al fratello Jacopo che ha giocato (e vinto) la sua prima partita nel torneo di Acapulco al quale partecipano entrambi. 'Bello tornare a competere. Ma ieri era tutto per questo tizio. Estremamente orgoglioso del mio fratellino per aver ottenuto la sua prima vittoria su @atptour. Tanti altri in arrivo'.

I due ragazzi sono molto affiatati. Recentemente sono comparsi insieme anche in uno spot pubblicitario.