Un cameraman della televisione russa Ntv, Valery Kozhin, è morto per le ferite riportate in un bombardamento delle forze ucraine a Gorlovka, nella regione di Donetsk. Lo riferisce il sindaco, Ivan Prikhodko. Un giornalista dell'emittente che era con lui, Alexei Ivliev, è rimasto gravemente ferito insieme ad un militare che li accompagnava in questa parte della regione occupata dai russi. Lo scrive l'agenzia Ria Novosti.



