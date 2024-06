Von der Leyen, 'Meloni? Lavoro bene con tutti i leader G7'

"Lavoro bene con tutti i leader del G7". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rispondendo a una domanda dell'ANSA sul suo rapporto con la premier Giorgia Meloni a margine dei lavori del G7 a Borgo Egnazia.

"Il piano in tre fasi del presidente Biden merita il nostro pieno sostegno. Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco immediato, del rilascio degli ostaggi e di una fine duratura di questa crisi". Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a margine dei lavori del G7 a Borgo Egnazia. In Medio Oriente "siamo pronti a fare la nostra parte con un'azione rapida ed efficace per la ripresa e la ricostruzione, che conduca a una soluzione a due Stati", sottolinea.



