Vezzali: "Il forfait di Berrettini a Wimbledon? Saprà rifarsi"

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Dispiace che il nostro Matteo non potrà difendere il risultato dello scorso anno a Wimbledon e per me poteva anche migliorarlo. Speriamo stia meglio quantoprima, l'Italia è comunque ben rappresentata". Lo ha detto la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, commentando il forfait dell'azzurro a causa della positività al Covid-19 a margine della presentazione del World Street skateboarding a Roma.

"Lo sport è anche questo - continua - Matteo andrà avanti, potrà dimostrare il proprio valore e rifarsi. È un punto di riferimento per i giovani del nostro Paese". (ANSA).