Coppa Davis: Spagna ko, Russia e Serbia ai quarti

(ANSA) - MADRID, 29 NOV - La Spagna campione in carica è stata eliminata dalla Coppa Davis dopo la sconfitta per 2-1 contro la Russia, che si qualifica per i quarti di finale insieme alla Serbia di Novak Djokovic miglior seconda classificata.

Feliciano Lopez ha portato un primo punto a sorpresa alla Spagna battendo Andrey Rublev, ma Daniil Medvedev ha poi facilmente pareggiato e il doppio Andrey Rublev/Aslan Karatsev ha strappato il punto della vittoria contro la coppia spagnola Feliciano Lopez/Marcel Granollers. La Russia è così arrivata prima nel girone A e la Spagna seconda, ma con un rapporto set vinti/persi che non le ha permesso di qualificarsi.

Anche l'Italia vuole le 'final four' della Coppa Davis, il prossimo fine settimana a Madrid. Si giocherà il posto nel quarto di finale di oggi pomeriggio a Torino contro la Croazia, che ieri ha vinto l'altro girone con il 2-1 sull'Ungheria.

(ANSA).