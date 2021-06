Krejcikova vince il torneo femminile di Parigi

La tennista ceca Barbora Krejcikova ha vinto il torneo singolare femminile di Roland Garros, battendo la russa Anastasia Pavlyuchenkova per 6-1 2-6 6-4 in un'ora e 58 minuti.

E' la seconda vittoria per una tennista della Repubblica Ceca al torneo parigino, dopo quella di Hana Mandlokova nel 1982.

Krejcikova potrebbe bissare il titolo nel doppio femminile, affrontando domani con la connazionale Siniakova la coppia formata dalla staunitense Bethanie Mattek-Sands e dalla polacca Iga Swiatek.