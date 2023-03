Sci: Cdm, Italia ko nel parallelo a squadre, vince la Norvegia

(ANSA) - SOLDEU, 17 MAR - Con sole sei squadre in gara, l'Italia è finita subito fuori nel parallelo per nazioni alle Finali di sci alpino di Soldeu: battuta 3-1 dalla Germania già nei quarti. La gara è stata vinta dalla Norvegia. Seconda la Svizzera e terza l'Austria, oro olimpico a Pechino.

La prova, senza valore tecnico particolare, è stata snobbata da tanti atleti di punta che non volevano stancarsi e magari rischiare di farsi male. Assenti così anche grandi paesi dello sci alpino come Francia, Svezia, Slovenia e persino gli Usa, freschi campioni del mondo.

L'Italia in questa disciplina non ha mai avuto una grande tradizione. A Soldeu ha comunque schierato tra le donne le sue atlete migliori Federica Brignone e Marta Bassino e tra gli uomini Filippo Della vite e il campione del mondo juniores di speciale Corrado Barbera. Ma solo Della Vite è riuscito a battere il proprio avversario, con la squadra azzurra che ha affrontato la gara non solo senza preparazione specifica ma anche senza grandi aspettative.

Domani a Soldeu gigante uomini (ore 9 e 12) con la Coppa già andata allo svizzero Marco Odermatt, e slalom speciale donne (10,30 e 13,30) con la Coppa vinta dalla fuoriclasse Usa Mikaela Shiffrin. Nessuna atleta italiana in gara, vista la crisi in questa disciplina che dura ormai da parecchio tempo. (ANSA).