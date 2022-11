Cdm: Bassino seconda in gigante Killington, vince Gut-Behrami

(ANSA) - KILLINGTON (USA), 26 NOV - Secondo posto di Marta Bassino nello slalom gigante di coppa del mondo di Killington.

Con in 1.44.15 l'azzurra ha conquistato il 22/o podio in carriera in una gara vinta dalla svizzera Lara Gut-Behrami (1.44.08) e che dive ha chiuso terza la svedese Sara Hector (1.44.28). Per l'Italia Federica Brignone è finita poi nona.

Prova decisamente buona inoltre per la lombarda Roberta Melesi che, con il pettorale 37 ed una eccellente seconda manche in cui ha realizzato il miglior tempo assoluto, ha chiuso undicesima, suo miglior risultato in carriera, davanti persino a Mikaela Shiffrin giunta tredicesima. Primi punti in coppa del mondo invece per l'italiana Lara Colturi, la figlia sedicenne dell'ex azzurra Daniela Ceccarelli, che correndo per l'Albania è finita in 1.45.96 con il pettorale 58.

Domani a Killington tocca allo slalom speciale: sarà il terzo della stagione con i primi due vinti dalla statunitense Mikaela Shiffrin. (ANSA).