Sci: Bassino, Brignone e Goggia in partenza per l'Argentina

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Dopo due anni riprendono le trasferte delle squadre azzurre sulle nevi invernali della Terra del Fuoco, in Argentina. Ad aprire le danze sarà il terzetto del team Elite femminile composto da Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia, convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per il raduno di Ushuaia, da domani fino a venerdì 23 settembre. All'inizio della prossima settimana toccherà invece al gruppo degli slalomgigantisti e a Dominik Paris, mentre le polivalenti femminili partiranno il 26 agosto e il gruppo della velocità maschile all'inizio settembre. Ultimo team a volare verso il Sudamerica sarà quello delle slalomiste il 10 settembre.

La situazione di neve a Ushuaia è ottima, viste le abbondanti nevicate dell'inverno sudamericano, motivo per il quale molte nazioni hanno deciso di affrontare il lungo viaggio, come conferma lo stesso Rulfi. "Ci sarà un bel movimento di gente ma siamo spesso abituati a gestire questo genere di situazioni - racconta -. Avremo Austria, Svizzera, Germania e parecchie altre squadre numericamente più piccole, tuttavia i giorni di lavoro saranno sufficienti per svolgere al meglio il programma.

Arriviamo da un'estate diversa dal passato per le condizioni climatiche di caldo, tuttavia la nostra organizzazione non ne ha risentito più di tanto, in primavera siamo riusciti a svolgere una buona dose di allenamento e quindi grosse stranezze non ce ne sono state, a parte forse le squadre giovanili che hanno svolto un lavoro leggermente inferiore, ma non certo per colpa loro". A Ushuaia sono previsti 25 giorni sulla neve: "Faremo di tutto un po', proveremo i materiali nuovi, svolgeremo test, sfrutteremo le situazioni di pista e di meteo, con un programma generale e individualizzato allo stesso tempo. Fatta salva l'introduzione dei primi giorni, arriveremo alla conclusione com metà delle giornate svole con un occhio alla velocità e altrettante dedicate alle discipline tecniche. A distanza di una settimana arriverà anche il gruppo delle polivalenti, che vedrà il rientro a tempo pieno di Laura Pirovano, il cui recupero fisico è completato. Curtoni e le sorelle Nadia e Nicol Delago si sono allenate bene, il loro gruppo è quello che ha sciato maggiormente sulla neve". (ANSA).