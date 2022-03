SuperG Kvitfjell, a Kilde gara e coppa con Paris quarto

Dopo la vittoria di sabato in discesa, l'azzurro Dominik Paris con una bella gara tutta all'attacco ha sfiorato il podio anche nel superG di cdm di Kvitfjell, il penultimo della stagione . L'azzurro e' infatti arrivato 4/o in 1.26.12. La vittoria in 1.25.91 e' andata al norvegese Aleksander Kilde, al quarto successo stagionale in questa disciplina e 13/o in carriera, che con una gara di anticipo ha cosi' conquistato anche la coppa di disciplina. Secondo a sorpresa in 1.25.98 il canadese James Crawford , miglior risultato in carriera , e terzo l'austriaco Matthias Mayer in 1.26.03. Piu' indietro gli altri azzurri con in particolare Christof Innerhofer che ha chiuso in 1.27.35 e Guglielmo Bosca in 1.27.75. La prossima tappa di cdm e' in Austria, a Flachau, dove mercoledi' sera ci sara' il penultimo slalom speciale della stagione.