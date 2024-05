Serie A: Salernitana-Atalanta 0-0 DIRETTA e FOTO

In campo Salernitana-Atalanta 0-0 DIRETTA per il primo dei due posticipi del lunedì che chiudono la 35esima giornata. L'altro è Udinese-Napoli alle 20.45



Tre under confermati e dagli otto ai nove undicesimi di turnover, nell'ottica della semifinale di ritorno di Europa League di giovedì prossimo col Marsiglia. L'Atalanta, per il posticipo di domani contro la già retrocessa Salernitana conferma nei 23 convocati, che vedono uscire l'infortunato Kolasinac e rientrare Hien, le seconde linee provenienti da giovanili e seconda squadra. Dalla Primavera, il centrale Pietro Comi; dall'Under 23, che martedì ospita il Trento nei playoff di C, l'esterno Marco Palestra e il difensore Giovanni Bonfanti, in predicato per sostituire Djimsiti, tra l'altro diffidato come Hateboer, Kolasinac, Koopmeiners e Lookman, e quindi da preservare in vista dello scontro diretto con la Roma per il quinto posto di domenica 12 maggio. Indisponibili Toloi, Holm e il difensore mancino Kolašinac, la formazione anti Salernitana rispetto a quella del Vélodrome dovrebbe confermare soltanto Scalvini dietro ed Ederson in mediana insieme a Pasalic. Carnesecchi riprende la porta al titolare di Europa League Musso, Hien il posto in mezzo ai tre difensori e la coppia Hateboer-Bakker parte sulle fasce. Davanti, ancora una chance per Touré, che avrà Miranchuk e probabilmente Lookman alle spalle con l'alternativa De Ketelaere. Previsto, al massimo, uno spezzone a partita in corso per Zappacosta, Ruggeri, De Roon, Koopmeiners e Scamacca.





