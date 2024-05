Meloni, con von der Leyen ho costruito rapporto istituzionale

"Io penso che l'Italia sia tornata centrale e il dibattito di questa campagna elettorale lo dimostri. Dovremmo essere contenti, non ricordo che in passato l'Italia fosse particolarmente centrale. Noi come conservatori siamo gli unici che possono dare un cambio di passo. Era normale che con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen costruissi un rapporto istituzionale, certe ricostruzioni e semplificazioni italiane mi fanno sorridere... A me interessa solo portare a casa i risultati, pur stando all'opposizione dell'attuale Commissione europea".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di 'Giù la maschera', su Rai Radio 1.



