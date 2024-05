"Oggi c'è il margine per costruire una maggioranza diversa al Parlamento europeo, e per politiche diverse. Se le cose non dovessero andare così, io ho già dimostrato che con buon senso l'Italia può fare da capofila su molte politiche". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di 'Giù la maschera', su Rai Radio 1.



