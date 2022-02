Snowboard e freestyle ski, che spettacolo ad Obereggen

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Snowboard e freestyle ski show ad Obereggen, cuore del comprensorio del Latemar con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo. In una giornata baciata da uno splendido sole, si è svolto il primo evento stagionale nell'Obereggen Snowpark: lo Slopestyle Contest. Numerosi i partecipanti nelle varie categorie. L'associazione sportiva Skateboardproject di Bolzano, presieduta da Luca Vignozzi, organizzatrice della manifestazione, al termine delle competizioni ha incoronato Meike Hollnaicher prima nello snowboard ragazze mentre in quello maschile il successo è stato firmato da Benno Plank; nel freestyle ski sul primo gradino del podio è salito Angelo Blagojević. Le abbondanti nevicate di martedì 15 febbraio garantiranno un'ottima continuazione della stagione invernale e degli eventi sportivi. Il prossimo appuntamento, altrettanto atteso, si svolgerà sabato 5 e domenica 6 marzo: l'Obereggen Snowpark ospiterà il «Red Bull Hammers with Homies». Si tratterà del prestigioso evento, organizzato dalla società sportiva Black Yeti guidata da Marco Sampaoli: unica tappa italiana di qualifica per le finali mondiali del circuito internazionale in programma il 17 aprile a Madonna di Campiglio. (ANSA).