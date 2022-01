Pechino: Moioli, un onore ricevere il tricolore da Sofia

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Sono dispiaciuta per quello che è successo a Sofia. E' come se mi stesse passando questo testimone. Pensando anche a lei svolgerò questo ruolo con grandissimo onore, ringraziando anche il Coni per la fiducia".

Michela Moioli così ha commentato la decisione di assegnare a lei il ruolo di portabandiera nella cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Pechino, dopo l'infortunio a Sofia Goggia.

"Sono felice, un po' amareggiata per Sofia, perché mi dispiace per quello che è successo e non ci voleva, ma il ruolo che mi è stato assegnato mi riempie d'orgoglio" ha aggiunto Moioli.

"Sono molto contenta che sia stata nominata Michela - ha dichiarato da parte sua Goggia - Ricordo una sua frase sul desiderio di portare la bandiera che mi confidò nel 2018. Ci siamo parlate in queste ore, mi ha detto che la porterà con altrettanto orgoglio, Sono contenta sia lei a farlo, vista anche l'amicizia che ci lega".

Il Coni si riserva di nominare nelle prossime settimane un portabandiera per la cerimonia di chiusura, prevista il 20 febbraio. (ANSA).