Successi Italia agli europei di nuoto in vasca corta

Due medaglie d'oro e tre d'argento per gli azzurri ai campionati europei di nuoto in vasca corta di Kazan.

Medaglia d'oro per l'azzurra Martina Carraro nei 100 rana. L'azzurra detentrice del titolo (Glasgow 2019) ha battuto la russa Chikunova (1'04''21), argento, e l'estone Jefimova, medaglia di bronzo (1'04″25), per conquistare il primo titolo per l'Italia in questa edizione della rassegna continentale. Fuori dal podio Arianna Castiglioni (1'04''72) che ha chiuso quinta.

Medaglia d'oro e record del mondo per l'Italia nella 4x50mista maschile. Il quartetto composto da Lamberti, Lamberti, Martinenghi, Orsi e Zazzeri si è imposto col tempo di 1'30''14, precedendo la Russia e l'Olanda.

Bis d'argento per Michele Lamberti. Nemmeno un'ora dopo aver conquistato il secondo posto nei 50 dorso, l'azzurro è riuscito a ripetersi nei 100 farfalla, festeggiando così nel migliore dei modi il suo 21/o compleanno con il tempo di 49″79, primato personale. La medaglia d'oro è stata vinta dall'ungherese Szabo, mentre il bronzo è andato al polacco Majerski. Nei 50 dorso Lamberti, che con 22″65 ha anche migliorato il record italiano, è stato preceduto dal russo Kolesnikov (22″47), mentre il bronzo va al romeno Glinta. Sesto posto per l'altro azzurro in gara, Lorenzo Mora.

L'azzurra Simona Quadarella ha conquistato la medaglia d'argento nella finale degli 800 sl donne ai campionati europei di nuoto in vasca corta di Kazan. E' il sesto argento per l'Italia in questa edizione della rassegna continentale. L'oro è stato vinto dalla russa Anastasiya Kirpichnikova, che con il tempo di 8'04''85 ha staccato largamente l'azzurra (8'10''54), che ha battuto di pochi centesimi la tedesca Isabel Gose (8'10''60). Quinto posto per Martina Rita Caramignoli.